Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Возвращение Одиссея фильм 2024: дата выхода в России и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:10

1 мин.

Фильм «Возвращение Одиссея» по поэме Гомера выйдет в российский прокат 5 декабря

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Возвращение Одиссея», реж. Уберто Пазолини / Rai Cinema, Picomedia, Heretic
Фото Кадр из фильма «Возвращение Одиссея», реж. Уберто Пазолини / Rai Cinema, Picomedia, Heretic
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

5 декабря в российский прокат выйдет картина «Возвращение Одиссея», основанная на поэме Гомера «Одиссея». Режиссером выступил Уберто Пазолини («Остановившаяся жизнь»).

По сюжету фильма после 20-летнего отсутствия Одиссей возвращается на родной остров и сталкивается со множеством испытаний.

Кто снялся в фильме «Возвращение Одиссея»

В картине снялись Рэйф Файнс, Жюльет Бинош, Чарли Пламмер, Марван Кензари, Том Рис Харрис, Амир Уилсон, Анхела Молина, Джаз Хатчинс, Мо Бар-Эль и Клаудио Сантамария.

Трейлер фильма «Возвращение Одиссея»

Лучшие исторические фильмы. Список лучших исторических фильмов про древние века

Фильмы
Новости холдинга
Элтон Джон сообщил о потере зрения после тяжелой инфекции
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
СК назвал причиной отравления семьи в Красноярском крае инсектицидное средство
Гончаренко угрожал судье после поражения от «Ростова»
«Побьет в этом сезоне». Тюкавин дал прогноз на погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
1 дек 20:00
10 самых ожидаемых дорам зимы 2024-2025
1 дек 15:00
Кто мог сыграть эту роль в советском кино? Тест от «Стиля жизни»
29 ноя 20:00
Вновь за горизонт: рецензия на мультфильм «Моана 2»
29 ноя 13:00
«Слово пацана» год спустя: как изменилась жизнь актеров и где еще они снялись
29 ноя 12:40
Фильм о Романе Костомарове получил Гран-при на фестивале в Венгрии