Фильм «Возвращение Одиссея» по поэме Гомера выйдет в российский прокат 5 декабря

Читайте нас в

5 декабря в российский прокат выйдет картина «Возвращение Одиссея», основанная на поэме Гомера «Одиссея». Режиссером выступил Уберто Пазолини («Остановившаяся жизнь»).

По сюжету фильма после 20-летнего отсутствия Одиссей возвращается на родной остров и сталкивается со множеством испытаний.

Кто снялся в фильме «Возвращение Одиссея»

В картине снялись Рэйф Файнс, Жюльет Бинош, Чарли Пламмер, Марван Кензари, Том Рис Харрис, Амир Уилсон, Анхела Молина, Джаз Хатчинс, Мо Бар-Эль и Клаудио Сантамария.