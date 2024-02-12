Вышел трейлер комедийного фильма о супергероях «Возвращение грозной семейки»

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Paramount Plus опубликовал трейлер грядущего комедийного фильма о супергероях «Возвращение грозной семейки». По сюжету картины главные герои пытаются найти баланс между обычной и супергеройской жизнью.

В проекте снялись Эддисон Рики, Джек Гриффо, Диего Веласкес, Кира Косарин и Одри Витби.

Премьера картины «Возвращение грозной семейки» пройдет 7 марта.