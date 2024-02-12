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Возвращение грозной семейки фильм 2024: трейлер с Супербоула, дата выхода, актеры
Фильмы и сериалы

12 февраля, 04:35

0 мин.

Вышел трейлер комедийного фильма о супергероях «Возвращение грозной семейки»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Возвращение громовержца»
Фото Кадр из фильма «Возвращение громовержца»
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Paramount Plus опубликовал трейлер грядущего комедийного фильма о супергероях «Возвращение грозной семейки». По сюжету картины главные герои пытаются найти баланс между обычной и супергеройской жизнью.

В проекте снялись Эддисон Рики, Джек Гриффо, Диего Веласкес, Кира Косарин и Одри Витби.

Премьера картины «Возвращение грозной семейки» пройдет 7 марта.

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