Названа дата выхода биографического фильма об Эми Уайнхаус
Стала известна дата релиза биографического фильма о певице Эми Уайнхаус. Премьера картины режиссера Сэм Тейлор-Джонсон пройдет 10 мая 2024 года.
Оригинальное название фильма Back to Black — отсылка ко второму и последнему студийному альбому певицы. Эту фразу можно интерпретировать как возвращение к темному прошлому, во мрак.
В нашей стране премьера выйдет под названием «Возвращаюсь к нормальной жизни».
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