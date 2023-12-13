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Возвращаюсь к нормальной жизни, Back to Black: дата выхода фильма
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:05

0 мин.

Названа дата выхода биографического фильма об Эми Уайнхаус

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Эми Уайнхаус.
Фото Кадр из фильма «Возвращаюсь к нормальной жизни»
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Стала известна дата релиза биографического фильма о певице Эми Уайнхаус. Премьера картины режиссера Сэм Тейлор-Джонсон пройдет 10 мая 2024 года.

Оригинальное название фильма Back to Black — отсылка ко второму и последнему студийному альбому певицы. Эту фразу можно интерпретировать как возвращение к темному прошлому, во мрак.
В нашей стране премьера выйдет под названием «Возвращаюсь к нормальной жизни».

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