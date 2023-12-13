Названа дата выхода биографического фильма об Эми Уайнхаус

Стала известна дата релиза биографического фильма о певице Эми Уайнхаус. Премьера картины режиссера Сэм Тейлор-Джонсон пройдет 10 мая 2024 года.

Оригинальное название фильма Back to Black — отсылка ко второму и последнему студийному альбому певицы. Эту фразу можно интерпретировать как возвращение к темному прошлому, во мрак.

В нашей стране премьера выйдет под названием «Возвращаюсь к нормальной жизни».