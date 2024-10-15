Криминальный сериал «Возмездие» выйдет 16 октября
16 октября на Disney+ выйдет многосерийная криминальная драма «Возмездие». По сюжету проекта прокурор и детектив расследуют финансовые преступления, совершенные представителями голландской бизнес-элиты.
Кто снялся в сериале «Возмездие»
В многосерийной криминальной драме «Возмездие» снялись Лис Виссхедейк, Романа Вреде, Петер Блок, Флориан Рехтин, Джейд Олиеберг, Брам Сейкер, Сумая Ахуауи и Крис Питерс.
Трейлер сериала «Возмездие»
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14 окт 15:00
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