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Возмездие сериал 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 19:45

0 мин.

Криминальный сериал «Возмездие» выйдет 16 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Возмездие»
Фото Кадр из сериала «Возмездие»
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16 октября на Disney+ выйдет многосерийная криминальная драма «Возмездие». По сюжету проекта прокурор и детектив расследуют финансовые преступления, совершенные представителями голландской бизнес-элиты.

Кто снялся в сериале «Возмездие»

В многосерийной криминальной драме «Возмездие» снялись Лис Виссхедейк, Романа Вреде, Петер Блок, Флориан Рехтин, Джейд Олиеберг, Брам Сейкер, Сумая Ахуауи и Крис Питерс.

Трейлер сериала «Возмездие»

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