Криминальный сериал «Возмездие» выйдет 16 октября

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16 октября на Disney+ выйдет многосерийная криминальная драма «Возмездие». По сюжету проекта прокурор и детектив расследуют финансовые преступления, совершенные представителями голландской бизнес-элиты.

Кто снялся в сериале «Возмездие»

В многосерийной криминальной драме «Возмездие» снялись Лис Виссхедейк, Романа Вреде, Петер Блок, Флориан Рехтин, Джейд Олиеберг, Брам Сейкер, Сумая Ахуауи и Крис Питерс.