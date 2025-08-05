Стартовал сериал «Вождь войны» с Джейсоном Момоа: расписание релиза эпизодов

1 августа на Apple TV+ стартовал сериал «Вождь войны». Режиссером проекта выступил Джастин Чон («Мать и сын»). По сюжету четыре королевства Гавайских островов находятся в состоянии военного конфликта. Коренной гавайец и воин Каиана (Джейсон Момоа) возвращается домой и со временем поднимает восстание.

Кто снялся в сериале «Вождь войны»

В проекте также снялись Клифф Кертис, Темуэра Моррисон, Люсиан Бьюкенен, Маинеи Киминака, Джеймс Удом и Те Кохе Тухака.

Трейлер сериала «Вождь войны»

Расписание выхода эпизодов сериала «Вождь войны»