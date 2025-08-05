Стиль жизни
Вождь войны сериал 2025: дата выхода серий и расписание — трейлер
Фильмы и сериалы

5 августа, 20:45

1 мин.

Стартовал сериал «Вождь войны» с Джейсоном Момоа: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Вождь войны», реж. Джастин Чон, Chernin Entertainment, Fifth Season
Фото Кадр из сериала «Вождь войны», реж. Джастин Чон, Chernin Entertainment, Fifth Season

1 августа на Apple TV+ стартовал сериал «Вождь войны». Режиссером проекта выступил Джастин Чон («Мать и сын»). По сюжету четыре королевства Гавайских островов находятся в состоянии военного конфликта. Коренной гавайец и воин Каиана (Джейсон Момоа) возвращается домой и со временем поднимает восстание.

Кто снялся в сериале «Вождь войны»

В проекте также снялись Клифф Кертис, Темуэра Моррисон, Люсиан Бьюкенен, Маинеи Киминака, Джеймс Удом и Те Кохе Тухака.

Трейлер сериала «Вождь войны»

Расписание выхода эпизодов сериала «Вождь войны»

1 серия 1 августа
2 серия 1 августа
3 серия 8 августа
4 серия 15 августа
5 серия 22 августа
6 серия 29 августа
7 серия 5 сентября
8 серия 12 сентября
9 серия 19 сентября
Календарь премьер зарубежных сериалов 2025 года.

Сериалы
