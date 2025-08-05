Стартовал сериал «Вождь войны» с Джейсоном Момоа: расписание релиза эпизодов
1 августа на Apple TV+ стартовал сериал «Вождь войны». Режиссером проекта выступил Джастин Чон («Мать и сын»). По сюжету четыре королевства Гавайских островов находятся в состоянии военного конфликта. Коренной гавайец и воин Каиана (Джейсон Момоа) возвращается домой и со временем поднимает восстание.
Кто снялся в сериале «Вождь войны»
В проекте также снялись Клифф Кертис, Темуэра Моррисон, Люсиан Бьюкенен, Маинеи Киминака, Джеймс Удом и Те Кохе Тухака.
Трейлер сериала «Вождь войны»
Расписание выхода эпизодов сериала «Вождь войны»
|1 серия
|1 августа
|2 серия
|1 августа
|3 серия
|8 августа
|4 серия
|15 августа
|5 серия
|22 августа
|6 серия
|29 августа
|7 серия
|5 сентября
|8 серия
|12 сентября
|9 серия
|19 сентября
