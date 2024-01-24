Кто снялся в военной драме «Воздух»
18 января состоялась премьера военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух».
Проект рассказывает о подразделении летчиц без боевого опыта, которые пребывают в смешанный авиационный полк во время Великой Отечественной войны, чтобы внести свой вклад в победу.
Главные роли в «Воздухе» исполнили Анастасия Талызина (Женя), Аглая Тарасова (Катя), Кристина Лапшина (Маша), Кристина Исайкина-Бергер (Марина Яценко), Елена Лядова (Рита), Антон Шагин (Володя) и Сергей Безруков (Алексей Астафьев).
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