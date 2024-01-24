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Воздух 2024: актерский состав, кто снялся в фильме
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:00

1 мин.

Кто снялся в военной драме «Воздух»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Воздух».
Фото Кадр из фильма «Воздух»
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18 января состоялась премьера военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух».

Проект рассказывает о подразделении летчиц без боевого опыта, которые пребывают в смешанный авиационный полк во время Великой Отечественной войны, чтобы внести свой вклад в победу.

Главные роли в «Воздухе» исполнили Анастасия Талызина (Женя), Аглая Тарасова (Катя), Кристина Лапшина (Маша), Кристина Исайкина-Бергер (Марина Яценко), Елена Лядова (Рита), Антон Шагин (Володя) и Сергей Безруков (Алексей Астафьев).

Воздух, 2024. Обзор фильма «Воздух». Что важнее — Родина или человек?
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