Кто снялся в военной драме «Воздух»

18 января состоялась премьера военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух».

Проект рассказывает о подразделении летчиц без боевого опыта, которые пребывают в смешанный авиационный полк во время Великой Отечественной войны, чтобы внести свой вклад в победу.

Главные роли в «Воздухе» исполнили Анастасия Талызина (Женя), Аглая Тарасова (Катя), Кристина Лапшина (Маша), Кристина Исайкина-Бергер (Марина Яценко), Елена Лядова (Рита), Антон Шагин (Володя) и Сергей Безруков (Алексей Астафьев).