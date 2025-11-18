Стиль жизни
Война между сушей и морем сериал: сюжет, кадры и дата выхода — Доктор Кто
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:35

1 мин.

Вышел новый кадр спин-оффа «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Война между сушей и морем», реж. Дилан Холмс Уильямс, BBC Studios, Disney Branded Television, Bad Wolf
Фото Кадр из сериала «Война между сушей и морем», реж. Дилан Холмс Уильямс, BBC Studios, Disney Branded Television, Bad Wolf

Издание Empire представило новый кадр из сериала «Война между сушей и морем». Сюжет спин-оффа «Доктора Кто» сосредоточен на организации ЮНИТ, которая пытается предотвратить глобальную войну между людьми и древней расой морских дьяволов.

«Я хотел показать BBC, на что способна эта вселенная и какой у нее потенциал», — рассказал шоураннер «Доктора Кто» и сценарист «Войны между сушей и морем» Рассел Т. Дэвис.

Новый кадр из сериала «Война между сушей и морем»

Кадр из сериала «Война между сушей и морем», реж. Дилан Холмс Уильямс, BBC Studios, Disney Branded Television, Bad Wolf
Фото Кадр из сериала «Война между сушей и морем», реж. Дилан Холмс Уильямс, BBC Studios, Disney Branded Television, Bad Wolf

Кто снялся в сериале «Война между сушей и морем»

В новом спин-оффе «Доктора Кто» снялись Рассел Тови, Гугу Эмбата-Ро, Джемма Редгрейв, Александр Девриент, Рут Мэдли, Колин Макфарлейн, Адриан Лукис, Патрик Балади, Винсент Франклин и Франческа Корни.

Когда выйдет сериал «Война между сушей и морем»

Премьера спин-оффа «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем» пройдет 7 декабря.

Доктор Кто, BBC.Стало известно, когда выйдет рождественский спецвыпуск «Доктора Кто»

Сериалы
