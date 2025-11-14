Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Война между сушей и морем сериал: сюжет и дата выхода — Доктор Кто
Фильмы и сериалы

14 ноября, 22:10

1 мин.

Стало известно, когда выйдет спин-офф «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Война между сушей и морем», реж. Дилан Холмс Уильямс, BBC Studios, Disney Branded Television, Bad Wolf
Фото Кадр из сериала «Война между сушей и морем», реж. Дилан Холмс Уильямс, BBC Studios, Disney Branded Television, Bad Wolf

BBC объявил дату выхода спин-оффа «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем». Сюжет проекта сосредоточен на организации ЮНИТ, которая пытается предотвратить глобальную войну между людьми и древней расой морских дьяволов.

Кто снялся в сериале «Война между сушей и морем»

В новом спин-оффе «Доктора Кто» снялись Рассел Тови, Гугу Эмбата-Ро, Джемма Редгрейв, Александр Девриент, Рут Мэдли, Колин Макфарлейн, Адриан Лукис, Патрик Балади, Винсент Франклин и Франческа Корни.

Когда выйдет сериал «Война между сушей и морем»

Премьера сериала «Война между сушей и морем» пройдет 7 декабря.

Доктор Кто, BBC.Стало известно, когда выйдет рождественский спецвыпуск «Доктора Кто»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Читайте далее
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлен на 2-й сезон
Следующий материал
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлен на 2-й сезон

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14 ноя 22:45
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлен на 2-й сезон
14 ноя 19:40
Вышел трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди
14 ноя 18:00
Prime Video показал трейлер 2-го сезона сериала «Фоллаут»
14 ноя 17:55
Вышел дебютный тизер-трейлер 2-го сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»
14 ноя 16:05
2-й сезон сериала «Папа в отлете» выйдет 21 ноября