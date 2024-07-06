Режиссер ремейка «Ворона» назвал свой проект скромным инди-фильмом

В интервью Empire режиссер фильма «Ворон» Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник») рассказал, что не считает свой проект студийным.

«Эта картина не имеет с Голливудом ничего общего, «Ворон» — очень скромный инди-фильм. Единственная причина, по которой мы смогли это сделать, заключалась в том, что это не студийный проект», — объяснил постановщик.

Бюджет картины составил $ 50 миллионов, что, по мнению режиссера, дало ему творческую свободу.

Российская премьера «Ворона» с Биллом Скарсгардом и FKA Twigs пройдет 22 августа.