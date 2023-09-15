«Вольга» выпустит в российский прокат целый ряд голливудских фильмов

В четверг, 14 сентября, кинопрокатная компания опубликовала на своей странице список зарубежных картин, которые официально привезет в отечественные кинотеатры. Среди них триллер «Материнский инстинкт» с обладательницами «Оскара» Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй, историческая драма «Игра королевы» с Джудом Лоу и Алисией Викандер и новая работа Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» с Генри Кавиллом.

Кроме того, «Вольга» выпустит в российский прокат ремейк «Ворона», новый «Сайлент Хилл», продолжение саги о Риддике с Вином Дизелем (новая часть получила подзаголовок «Фурия») и триквел «Приключений Паддингтона».

Ранее также стало известно, что компания «Capella Film» покажет отечественным зрителям драму «Память» и байопик «Присцилла» о супруге Элвиса Пресли. Обе картины были отмечены наградами недавно завершившегося Венецианского кинофестиваля.