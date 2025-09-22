Волдеморта в сериале по «Гарри Поттеру» может сыграть женщина

После того, как Киллиан Мерфи опроверг слухи о том, что он сыграет Волдеморта в сериале по вселенной «Гарри Поттера», голливудский инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что на роль Того, кого нельзя называть, прослушиваются как актеры, так и актрисы.

«Вполне возможно, в сериале о Гарри Поттере мы увидим женщину-Волдеморта», — написал Рихтман в своих соцсетях.

В первом сезоне сериала по вселенной «Гарри Поттера» будет восемь эпизодов. Гарри, Рона и Гермиону в новой экранизации играют Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.