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Волдеморта в сериале по Гарри Поттеру может сыграть женщина
Фильмы и сериалы

22 сентября 2025, 20:30

1 мин.

Волдеморта в сериале по «Гарри Поттеру» может сыграть женщина

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II», реж. Дэвид Йейтс, Warner Bros., Heyday Films
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II», реж. Дэвид Йейтс, Warner Bros., Heyday Films

После того, как Киллиан Мерфи опроверг слухи о том, что он сыграет Волдеморта в сериале по вселенной «Гарри Поттера», голливудский инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что на роль Того, кого нельзя называть, прослушиваются как актеры, так и актрисы.

«Вполне возможно, в сериале о Гарри Поттере мы увидим женщину-Волдеморта», — написал Рихтман в своих соцсетях.

В первом сезоне сериала по вселенной «Гарри Поттера» будет восемь эпизодов. Гарри, Рона и Гермиону в новой экранизации играют Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

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