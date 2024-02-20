Дата выхода сериала «Внутри убийцы»: расписание релиза эпизодов
22 февраля «Кинопоиск» представит первый эпизод сериала «Внутри убийцы». Режиссером проекта выступил Владимир Мирзоев («Топи»).
Проект, основанный на мировом бестселлере Майка Омера, рассказывает о профайлере Зое Волгиной, вступившей в противостояние с маньяком, который бальзамирует тела своих жертв, превращая их в статуи.
В сериале снялись Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров, Дарья Коныжева, Сергей Гилев, Вероника Мохирева, Анастасия Красовская, Диана Енакаева и Александр Резалин.
Расписание релиза эпизодов сериала «Внутри убийцы»
|1 серия
|22 февраля
|2 серия
|29 февраля
|3 серия
|7 марта
|4 серия
|14 марта
|5 серия
|21 марта
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