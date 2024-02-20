Дата выхода сериала «Внутри убийцы»: расписание релиза эпизодов

22 февраля «Кинопоиск» представит первый эпизод сериала «Внутри убийцы». Режиссером проекта выступил Владимир Мирзоев («Топи»).

Проект, основанный на мировом бестселлере Майка Омера, рассказывает о профайлере Зое Волгиной, вступившей в противостояние с маньяком, который бальзамирует тела своих жертв, превращая их в статуи.

В сериале снялись Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров, Дарья Коныжева, Сергей Гилев, Вероника Мохирева, Анастасия Красовская, Диана Енакаева и Александр Резалин.

Расписание релиза эпизодов сериала «Внутри убийцы»