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Внутри убийцы 2024: дата выхода, расписание серий, сюжет
Фильмы и сериалы

20 февраля, 15:15

1 мин.

Дата выхода сериала «Внутри убийцы»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Внутри убийцы».
Фото Кадр из сериала «Внутри убийцы»
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22 февраля «Кинопоиск» представит первый эпизод сериала «Внутри убийцы». Режиссером проекта выступил Владимир Мирзоев («Топи»).

Проект, основанный на мировом бестселлере Майка Омера, рассказывает о профайлере Зое Волгиной, вступившей в противостояние с маньяком, который бальзамирует тела своих жертв, превращая их в статуи.

В сериале снялись Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров, Дарья Коныжева, Сергей Гилев, Вероника Мохирева, Анастасия Красовская, Диана Енакаева и Александр Резалин.

Расписание релиза эпизодов сериала «Внутри убийцы»

1 серия 22 февраля
2 серия 29 февраля
3 серия 7 марта
4 серия 14 марта
5 серия 21 марта
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