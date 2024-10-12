Стартовал 4 сезон сериала «Внешние отмели»: расписание релиза эпизодов
10 октября на Netflix стартовал четвертый сезон сериала «Внешние отмели». Проект рассказывает о группе подростков, которые, раздобыв карту, отправляются на поиски золота.
Кто снялся в сериале «Внешние отмели»
В сериале «Внешние отмели» снялись Чейз Стоукс, Мэдлин Клайн, Мэдисон Бэйли, Джонатан Дэвисс, Руди Панкоу, Дрю Старки, Остин Норт, Чарльз Истен и Каллен Мосс.
Трейлер 4-го сезона сериала «Внешние отмели»
Расписание выхода серий 4-го сезона сериала «Внешние отмели»
|1 серия
|10 октября
|2 серия
|10 октября
|3 серия
|10 октября
|4 серия
|10 октября
|5 серия
|10 октября
|6 серия
|7 ноября
|7 серия
|7 ноября
|8 серия
|7 ноября
|9 серия
|7 ноября
|10 серия
|7 ноября
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