Аниме «Властелин колец: Война рохирримов» выйдет 12 декабря

Читайте нас в

12 декабря в мировой прокат выйдет аниме «Властелин колец: Война рохирримов». Режиссером проекта выступил Кэндзи Камияма, известный по работе над «Призраком в доспехах» и «Восточным Эдемом».

По сюжету «Войны рохирримов» после нападения безжалостного лорда Данленда король Рохана и его люди вынуждены держать оборону в древней крепости Хорнбург.