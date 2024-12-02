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Властелин колец Война рохирримов: дата выхода аниме и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 18:30

0 мин.

Аниме «Властелин колец: Война рохирримов» выйдет 12 декабря

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Властелин колец: Война рохирримов», реж. / Warner Bros. Animation, New Line Cinema, WingNut Films
Фото Кадр из аниме «Властелин колец: Война рохирримов», реж. / Warner Bros. Animation, New Line Cinema, WingNut Films
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12 декабря в мировой прокат выйдет аниме «Властелин колец: Война рохирримов». Режиссером проекта выступил Кэндзи Камияма, известный по работе над «Призраком в доспехах» и «Восточным Эдемом».

По сюжету «Войны рохирримов» после нападения безжалостного лорда Данленда король Рохана и его люди вынуждены держать оборону в древней крепости Хорнбург.

Трейлер аниме «Властелин колец: Война рохирримов»

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