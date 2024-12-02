Аниме «Властелин колец: Война рохирримов» выйдет 12 декабря
12 декабря в мировой прокат выйдет аниме «Властелин колец: Война рохирримов». Режиссером проекта выступил Кэндзи Камияма, известный по работе над «Призраком в доспехах» и «Восточным Эдемом».
По сюжету «Войны рохирримов» после нападения безжалостного лорда Данленда король Рохана и его люди вынуждены держать оборону в древней крепости Хорнбург.
Трейлер аниме «Властелин колец: Война рохирримов»
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