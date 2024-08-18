Вышел трейлер второго сезона «Властелина Колец: Колец Власти»

Читайте нас в

Prime Video опубликовал трейлер второго сезона «Властелина Колец: Колец Власти». В продолжении проекта древнее и могущественное зло вернулось, поставив под удар благополучие каждого в Средиземье.

В сериале снялись Морвет Кларк, Майк Вуд, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз, Маркелла Кавена, Меган Ричардс, Сара Звангобани, Дэниэл Вейман, Синтия Аддай-Робинсон и Ленни Генри.

Премьера второго сезона «Властелина Колец: Колец Власти» пройдет 29 августа.