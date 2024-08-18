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Властелин Колец: Кольца власти 2 сезон: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 14:35

0 мин.

Вышел трейлер второго сезона «Властелина Колец: Колец Власти»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Властелин Колец: Кольца Власти»
Фото Кадр из сериала «Властелин Колец: Кольца Власти»
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Prime Video опубликовал трейлер второго сезона «Властелина Колец: Колец Власти». В продолжении проекта древнее и могущественное зло вернулось, поставив под удар благополучие каждого в Средиземье.

В сериале снялись Морвет Кларк, Майк Вуд, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз, Маркелла Кавена, Меган Ричардс, Сара Звангобани, Дэниэл Вейман, Синтия Аддай-Робинсон и Ленни Генри.

Премьера второго сезона «Властелина Колец: Колец Власти» пройдет 29 августа.

Властелин колец: Кольца власти. Что известно о 2-м сезоне «Властелин колец: Кольца власти»

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