Вышел трейлер второго сезона «Властелина Колец: Колец Власти»
Prime Video опубликовал трейлер второго сезона «Властелина Колец: Колец Власти». В продолжении проекта древнее и могущественное зло вернулось, поставив под удар благополучие каждого в Средиземье.
В сериале снялись Морвет Кларк, Майк Вуд, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз, Маркелла Кавена, Меган Ричардс, Сара Звангобани, Дэниэл Вейман, Синтия Аддай-Робинсон и Ленни Генри.
Премьера второго сезона «Властелина Колец: Колец Власти» пройдет 29 августа.
Последние новости
17 авг 17:35
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже