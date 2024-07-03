3 сезон сериала «Викинги: Вальхалла» выйдет 11 июля

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11 июля на платформе Netflix пройдет премьера финального третьего сезона сериала «Викинги: Вальхалла». Проект сосредоточен на истории викинга Лейфа, отважной воительницы Фрейдис и принца Харальда.

В третьем сезоне шоу главным героям предстоит отправиться дальше, чем когда-либо прежде, но сначала — вернуться туда, где все началось.

В сериале снялись Дэвид Оукс, Сэм Корлетт, Лео Сутер, Фрида Густавссон, Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон, Лаура Берлин, Кристофер Рай, Тейлор Джеймс, Кайоде Акиниеми и Джеймс Балланжер.