3 сезон сериала «Викинги: Вальхалла» выйдет 11 июля
11 июля на платформе Netflix пройдет премьера финального третьего сезона сериала «Викинги: Вальхалла». Проект сосредоточен на истории викинга Лейфа, отважной воительницы Фрейдис и принца Харальда.
В третьем сезоне шоу главным героям предстоит отправиться дальше, чем когда-либо прежде, но сначала — вернуться туда, где все началось.
В сериале снялись Дэвид Оукс, Сэм Корлетт, Лео Сутер, Фрида Густавссон, Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон, Лаура Берлин, Кристофер Рай, Тейлор Джеймс, Кайоде Акиниеми и Джеймс Балланжер.
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