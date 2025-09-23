Вышел новый трейлер комедии «Везунчики» с Киану Ривзом и Сетом Рогеном
Lionsgate Movies опубликовал новый трейлер комедии Азиза Ансари («Мастер на все руки») «Везунчики». По сюжету проекта ангел Габриэль (Киану Ривз) меняет телами наемного рабочего Арджа (Азиз Ансари) с его богатым работодателем Джеффом (Сет Роген), чтобы показать первому, что деньги не решение всех проблем.
Кто снялся в фильме «Везунчики»
В картине также снялись Бланка Арасели, Джо Манде, Александр Джо и Кеке Палмер.
Трейлер фильма «Везунчики»
Когда выйдет фильм «Везунчики»
Премьера фильма «Везунчики» запланирована на 17 октября.
Последние новости