Везунчики фильм 2025: трейлер и дата выхода — Киану Ривз и Сет Роген
Фильмы и сериалы

23 сентября 2025, 14:45

1 мин.

Вышел новый трейлер комедии «Везунчики» с Киану Ривзом и Сетом Рогеном

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Везунчики», реж. Азиз Ансари, Lionsgate, Oh Brudder Productions, Media Capital Technologies

Lionsgate Movies опубликовал новый трейлер комедии Азиза Ансари («Мастер на все руки») «Везунчики». По сюжету проекта ангел Габриэль (Киану Ривз) меняет телами наемного рабочего Арджа (Азиз Ансари) с его богатым работодателем Джеффом (Сет Роген), чтобы показать первому, что деньги не решение всех проблем.

Кто снялся в фильме «Везунчики»

В картине также снялись Бланка Арасели, Джо Манде, Александр Джо и Кеке Палмер.

Трейлер фильма «Везунчики»

Когда выйдет фильм «Везунчики»

Премьера фильма «Везунчики» запланирована на 17 октября.

Я&nbsp;бы&nbsp;тебя пнула, если&nbsp;бы могла, фильм.Опубликован дублированный трейлер фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Соболев сегодня может выбить «Спартак» из Кубка. Он и правда один из лучших в России?
В Армении сообщили о «жестком разговоре» Путина и Пашиняна за закрытыми дверями
Медведев прокомментировал нарушение перемирия на Ближнем Востоке
Овечкин назвал время принятия решения о своем будущем в НХЛ
Как Игорь Акинфеев стал Львом Яшиным для нескольких поколений болельщиков
Делегацию США на переговорах в Иране возглавит Джей Ди Вэнс
Начались съемки 3-го сезона сериала «Фишер»

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
20:00
Король Шаламе и ядерщик Мерфи: 5 лучших исторических фильмов последних лет
19:25
Фильм «Хейтер» с Алексеем Серебряковым выйдет в кинотеатрах 9 апреля
18:05
Дата выхода 5-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»: расписание релиза эпизодов
17:15
Аниме-сериал «Ателье колдовских колпаков» вышел в России
17:00
Объявлена дата проведения 99-й церемонии вручения премии «Оскар»