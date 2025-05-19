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Ветролом аниме сериал 2 сезон: дата выхода серий — расписание и трейлер
Фильмы и сериалы

19 мая 2025, 21:40

1 мин.

2-й сезон аниме-сериала «Ветролом»: расписание выхода эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ветролом», реж. Тосифуми Акаи, Синъитиро Уэда, Кадзуки Охаси, CloverWorks
Фото Кадр из сериала «Ветролом», реж. Тосифуми Акаи, Синъитиро Уэда, Кадзуки Охаси, CloverWorks

Вышло семь эпизодов второго сезона аниме-сериала «Ветролом». Экранизация одноименной манги Сатору Нии рассказывает о старшекласснике Харуке Сакуре, поступившем в школу «Фурин», ученики которой признают исключительно язык силы.

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Трейлер 2-го сезона аниме-сериала «Ветролом»

Расписание релиза эпизодов 2-го сезона аниме-сериала «Ветролом»

1 серия 3 апреля
2 серия 10 апреля
3 серия 17 апреля
4 серия 24 апреля
5 серия 1 мая
6 серия 8 мая
7 серия 15 мая
8 серия 22 мая
9 серия 29 мая
10 серия 5 июня
11 серия 12 июня
12 серия 19 июня
13 серия 26 июня
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