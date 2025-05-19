2-й сезон аниме-сериала «Ветролом»: расписание выхода эпизодов
Вышло семь эпизодов второго сезона аниме-сериала «Ветролом». Экранизация одноименной манги Сатору Нии рассказывает о старшекласснике Харуке Сакуре, поступившем в школу «Фурин», ученики которой признают исключительно язык силы.
Трейлер 2-го сезона аниме-сериала «Ветролом»
Расписание релиза эпизодов 2-го сезона аниме-сериала «Ветролом»
|1 серия
|3 апреля
|2 серия
|10 апреля
|3 серия
|17 апреля
|4 серия
|24 апреля
|5 серия
|1 мая
|6 серия
|8 мая
|7 серия
|15 мая
|8 серия
|22 мая
|9 серия
|29 мая
|10 серия
|5 июня
|11 серия
|12 июня
|12 серия
|19 июня
|13 серия
|26 июня
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