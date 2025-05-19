2-й сезон аниме-сериала «Ветролом»: расписание выхода эпизодов

Вышло семь эпизодов второго сезона аниме-сериала «Ветролом». Экранизация одноименной манги Сатору Нии рассказывает о старшекласснике Харуке Сакуре, поступившем в школу «Фурин», ученики которой признают исключительно язык силы.

Трейлер 2-го сезона аниме-сериала «Ветролом»

Расписание релиза эпизодов 2-го сезона аниме-сериала «Ветролом»