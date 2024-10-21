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Веном Последний танец (Веном 3): дата выхода и трейлер — где смотреть в России
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Сегодня, 16:15

1 мин.

Фильм «Веном: Последний танец» выйдет в мировой прокат 23 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Веном: Последний танец», реж. Келли Марсел, Sony Pictures Entertainment
Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец», реж. Келли Марсел, Sony Pictures Entertainment
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23 октября в мировой прокат выйдет картина Келли Марсел «Веном: Последний танец». По сюжету финальной части Эдди Брок и симбиот Веном пускаются в бега, ведь за ними охотятся сразу два их мира.

Веном Последний танец, 2024. Последний танец: что известно о финальном «Веноме 3»

Кто снялся в фильме «Веном: Последний танец»

В «Последнем танце» снялись Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор, Кларк Бако, Иво Нанди, Пегги Лу и Отис Уинстон.

Трейлер фильма «Веном: Последний танец»

Где смотреть «Веном: Последний танец» в России

В России официальной премьеры фильма «Веном: Последний танец» не будет, однако в некоторых кинотеатрах картину будут показывать в рамках предсеансового обслуживания.

Веном Последний танец, 2024. Последний танец: что известно о финальном «Веноме 3»

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