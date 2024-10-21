Фильм «Веном: Последний танец» выйдет в мировой прокат 23 октября

23 октября в мировой прокат выйдет картина Келли Марсел «Веном: Последний танец». По сюжету финальной части Эдди Брок и симбиот Веном пускаются в бега, ведь за ними охотятся сразу два их мира.

Кто снялся в фильме «Веном: Последний танец»

В «Последнем танце» снялись Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор, Кларк Бако, Иво Нанди, Пегги Лу и Отис Уинстон.

Трейлер фильма «Веном: Последний танец»

Где смотреть «Веном: Последний танец» в России

В России официальной премьеры фильма «Веном: Последний танец» не будет, однако в некоторых кинотеатрах картину будут показывать в рамках предсеансового обслуживания.