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Веном 3 Последний танец: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры
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Сегодня, 11:30

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Веном 3: Последний танец»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Веном 3: Последний танец»
Фото Кадр из фильма «Веном 3: Последний танец»
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Sony Pictures Entertainment опубликовал трейлер фильма «Веном 3: Последний танец». Режиссером проекта выступила Келли Марсел, для которой это дебютная работа в качестве постановщицы.

Финальная часть подведет итоги истории журналиста-расследователя, а также носителя инопланетного симбиота, который наделяет его сверхчеловеческими способностями.

В «Веноме 3» снялись Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор, Кларк Бако, Иво Нанди, Пегги Лу и Отис Уинстон.

Мировая премьера фильма «Веном 3: Последний танец» пройдет 25 октября.

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