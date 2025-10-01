Завершились съемки 5-го сезона сериала «Ведьмак»

Съемки пятого сезона сериала «Ведьмак» подошли к концу, сообщает Redanian Intelligence. Не исключено, что в ближайшие месяцы будут пересъемки, как в случае с четвертым сезоном шоу, но основная работа над проектом завершена.

Премьера нового сезона «Ведьмака» пройдет 30 октября на Netflix. В роли Геральта из Ривии Генри Кавилла заменил Лиам Хемсворт.

Будет ли 6-й сезон «Ведьмака»

На данный момент объявлено, что пятый сезон «Ведьмака» станет финальным.