Ведьмак сериал 5 сезон: завершились съемки — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:45

0 мин.

Завершились съемки 5-го сезона сериала «Ведьмак»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ведьмак», реж. Стивен Серджик, Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Ведьмак», реж. Стивен Серджик, Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром и др., Netflix

Съемки пятого сезона сериала «Ведьмак» подошли к концу, сообщает Redanian Intelligence. Не исключено, что в ближайшие месяцы будут пересъемки, как в случае с четвертым сезоном шоу, но основная работа над проектом завершена.

Премьера нового сезона «Ведьмака» пройдет 30 октября на Netflix. В роли Геральта из Ривии Генри Кавилла заменил Лиам Хемсворт.

Будет ли 6-й сезон «Ведьмака»

На данный момент объявлено, что пятый сезон «Ведьмака» станет финальным.

Ведьмак сериал 4 сезон: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода, трейлер, актеры и&nbsp;Лиам Хемсворт.Сериал «Ведьмак»: что известно о 4-м сезоне с Лиамом Хемсвортом

