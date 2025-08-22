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Вдохновитель фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

22 августа 2025, 16:30

1 мин.

Вышел первый трейлер фильма «Вдохновитель» с Джошем О'Коннором

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Вдохновитель», реж. Келли Райхардт, Film Science, MUBI
Фото Кадр из фильма «Вдохновитель», реж. Келли Райхардт, Film Science, MUBI

MUBI опубликовал первый трейлер фильма «Вдохновитель». Режиссером и сценаристом картины выступила Келли Райхардт («Появление»).

Действие проекта разворачивается в 1970 году. По сюжету Джеймс вместе с сообщниками крадет из музея четыре картины, а позже пускается в бега.

Кто снялся в фильме «Вдохновитель»

В картине снялись Габи Хоффманн, Билл Кэмп, Джош О'Коннор, Джон Магаро, Хоуп Дэвис, Алана Хаим, Рензи Фелиз, Мэттью Мехер, Коул Домэн и Хуан Карлос Эрнандес.

Трейлер фильма «Вдохновитель»

Когда выйдет фильм «Вдохновитель»

Премьера фильма «Вдохновитель» пройдет 17 октября.

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