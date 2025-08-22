Вышел первый трейлер фильма «Вдохновитель» с Джошем О'Коннором
MUBI опубликовал первый трейлер фильма «Вдохновитель». Режиссером и сценаристом картины выступила Келли Райхардт («Появление»).
Действие проекта разворачивается в 1970 году. По сюжету Джеймс вместе с сообщниками крадет из музея четыре картины, а позже пускается в бега.
Кто снялся в фильме «Вдохновитель»
В картине снялись Габи Хоффманн, Билл Кэмп, Джош О'Коннор, Джон Магаро, Хоуп Дэвис, Алана Хаим, Рензи Фелиз, Мэттью Мехер, Коул Домэн и Хуан Карлос Эрнандес.
Трейлер фильма «Вдохновитель»
Когда выйдет фильм «Вдохновитель»
Премьера фильма «Вдохновитель» пройдет 17 октября.
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8 июн 19:35