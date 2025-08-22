Вышел первый трейлер фильма «Вдохновитель» с Джошем О'Коннором

MUBI опубликовал первый трейлер фильма «Вдохновитель». Режиссером и сценаристом картины выступила Келли Райхардт («Появление»).

Действие проекта разворачивается в 1970 году. По сюжету Джеймс вместе с сообщниками крадет из музея четыре картины, а позже пускается в бега.

Кто снялся в фильме «Вдохновитель»

В картине снялись Габи Хоффманн, Билл Кэмп, Джош О'Коннор, Джон Магаро, Хоуп Дэвис, Алана Хаим, Рензи Фелиз, Мэттью Мехер, Коул Домэн и Хуан Карлос Эрнандес.

Трейлер фильма «Вдохновитель»

Когда выйдет фильм «Вдохновитель»

Премьера фильма «Вдохновитель» пройдет 17 октября.