Вышел тизер комедии «Василий» с Александром Петровым

НМГ Кинопрокат опубликовал тизер фильма Дмитрия Литвиненко («Нина») «Василий», в котором Александр Петров сыграл братьев-близнецов.

По сюжету у провинциального учителя ОБЖ Васи есть брат-близнец Коля, обманувший мексиканский наркокартель на деньги. Вася и Коля не виделись с детства, и теперь им предстоит заново выстроить друг с другом связь, по пути спасаясь от бандитов и ревнивой девушки Бониты.

В фильме снялись Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Даниил Полушкин, Дмитрий Полушкин, Раиса Рязанова, Елена Коробейникова и Александр Присмотров-Белов.

«Василий» выйдет в российский прокат 23 января 2025 года.