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Василий фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 16:45

1 мин.

Вышел новый трейлер комедии «Василий» с Александром Петровым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Василий», реж. Дмитрий Литвиненко / Art Pictures Studio, «Водород»», «Национальная Медиа Группа», «Плюс Студия»
Фото Кадр из фильма «Василий», реж. Дмитрий Литвиненко / Art Pictures Studio, «Водород»», «Национальная Медиа Группа», «Плюс Студия»
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НМГ Кинопрокат опубликовал трейлер комедии «Василий», в котором Александр Петров сыграл братьев-близнецов. Режиссером проекта выступил Дмитрий Литвиненко («Нина», «Дайте шоу»).

По сюжету брат-близнец провинциального учителя ОБЖ обманул мексиканский наркокартель на деньги, и теперь давно не видевшим друг друга родственникам предстоит объединить усилия, чтобы спастись от бандитов.

«Понятно, что существует некая мера условности: зритель понимает, что у меня нет брата-близнеца, к сожалению, а может, и к счастью. Сыграть одновременно двух героев в одном фильме оказалось классным актерским вызовом, но и достаточно сложным приключением. Сделать из этой идеи увлекательный киноаттракцион — труд большого количества людей», — рассказал Александр Петров.

Кто снялся в фильме «Василий»

В комедийном проекте снялись Александр Петров, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Даниил Полушкин, Дмитрий Полушкин, Раиса Рязанова, Елена Коробейникова, Александр Присмотров-Белов, Гильермо Кинтанилья, Барбара Де Рехиль и Эдгар Арреола.

Трейлер фильма «Василий»

Когда выйдет фильм «Василий»

Премьера фильма «Василий» запланирована на 23 января 2025 года.

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