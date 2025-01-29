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Ваш дружелюбный сосед Человек паук: дата выхода серий и трейлер
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Сегодня, 14:35

1 мин.

Стартовал мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук», реж. Мельхиор Цвайер / Disney+
Фото Кадр из мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук», реж. Мельхиор Цвайер / Disney+
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На платформе Disney+ стартовал мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Анимационный проект рассказывает о первых шагах Питера Паркера в качестве супергероя.

Человека-паука в мультсериале озвучил Хадсон Темз, ранее озвучивший этого персонажа в анимационном проекте Marvel «Что, если?».

Трейлер мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

Расписание выхода серий мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

1 серия 29 января
2 серия 29 января
3 серия 5 февраля
4 серия 5 февраля
5 серия 5 февраля
6 серия 12 февраля
7 серия 12 февраля
8 серия 12 февраля
9 серия 19 февраля
10 серия 19 февраля
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