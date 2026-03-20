Когда выйдет 10-й эпизод 3-го сезона сериала «Вампиры средней полосы»

В онлайн-кинотеатре START вышло девять из десяти эпизодов третьего сезона «Вампиров средней полосы». В заключительных сериях смоленское семейство деда Славы объединяется для решающего противостояния уральскому клану.

«Ждать от финала зрителю ничего не надо — чем меньше ожиданий, тем приятнее впечатление от просмотра», — считает шоураннер проекта и режиссер финального сезона Алексей Акимов.

Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Вампиры средней полосы»

В третьем сезоне «Вампиров средней полосы» снялись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Егор Дружинин, Анастасия Стежко, Дмитрий Чеботарев и Евгения Дмитриева.

Трейлер 2-й части 3-го сезона сериала «Вампиры средней полосы»

Когда выйдет 10-й эпизод 3-го сезона сериала «Вампиры средней полосы»

Десятый и финальный эпизод третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» выйдет 27 марта.