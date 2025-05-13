Валерия Гай Германика снимет боди-хоррор с Леонидом Якубовичем

Валерия Гай Германика снимет боди-хоррор с телеведущим Леонидом Якубовичем. Об этом постановщица объявила в своем Telegram-канале. Коллегой Леонида Якубовича по съемкам выступит Мария Михалкова-Кончаловская.

Детали сюжета проекта неизвестны. По словам Валерии Гай Германики, микросериал в формате короткого ролика снимется за один день, а его премьера пройдет в соцсетях постановщицы и на платформе Kion.

