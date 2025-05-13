Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Валерия Гай Германика: фильм с Леонидом Якубовичем
Фильмы и сериалы

13 мая, 13:15

0 мин.

Валерия Гай Германика снимет боди-хоррор с Леонидом Якубовичем

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Леонид Якубович
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Валерия Гай Германика снимет боди-хоррор с телеведущим Леонидом Якубовичем. Об этом постановщица объявила в своем Telegram-канале. Коллегой Леонида Якубовича по съемкам выступит Мария Михалкова-Кончаловская.

Детали сюжета проекта неизвестны. По словам Валерии Гай Германики, микросериал в формате короткого ролика снимется за один день, а его премьера пройдет в соцсетях постановщицы и на платформе Kion.

Ранее мы представили календарь премьер российских фильмов и сериалов.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Читайте далее
Стало известно, когда в российский прокат выйдет фильм «Иллюзия обмана 3»

  • zg

    Бодихоррор с Кубовичем это прям интрига!:laughing::laughing::laughing:

    13.05.2025

    • Следующий материал
    Стало известно, когда в российский прокат выйдет фильм «Иллюзия обмана 3»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    12:30
    Pixar показал трейлер мультфильма «Прыгуны»
    10:00
    Не по сценарию: 5 сцен, снятых без ведома актеров
    21 ноя 20:30
    Родион Меглин во главе отряда маньяков: обзор первой половины сериала «Метод 3»
    21 ноя 18:55
    Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Дома Дракона»
    21 ноя 18:35
    Джоан Роулинг впервые посетила съемки сериала по «Гарри Поттеру»