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В спин-оффе «Ходячих мертвецов» снялась россиянка Лукерья Ильяшенко

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

В минувшее воскресенье состоялась премьера сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Еще летом, когда вышел первый трейлер, стало известно, что в спин-оффе культового зомби-шоу засветилась отечественная актриса Лукерья Ильяшенко («Вампиры средней полосы», «Happy End»): она на несколько секунд появилась в промо-ролике, а совсем недавно поделилась своей радостью в социальных сетях.

«Если бы кто-то двенадцать лет назад, когда я взахлеб начала смотреть первый сезон «Ходячих мертвецов», сказал мне, что я снимусь в спин-оффе про своего любимого героя Дэрила Диксона — я бы заржала и покрутила пальцем у виска. А сейчас я просто смотрю этот трейлер и до сих пор не могу поверить, что это произошло», — написала Ильяшенко на своей странице.

Пока неизвестно, кого именно сыграла россиянка и в какой серии появится ее героиня. Всего в первой части проекта «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» будет шесть эпизодов, однако еще до премьеры он был продлен на второй сезон.

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