В сети появились первые кадры Леди Гаги в образе Харли Квинн
Тодд Филлипс представил общественности кадры из фильма «Джокер 2: Безумие на двоих», на которых поклонники впервые смогли увидеть Леди Гагу в образе Харли Квинн. Вместе с ней на кадре есть и Хоакин Феникс, исполняющий роль Джокера.
Съемки фильма сейчас в самом разгаре. Сиквел будет представлен в формате мюзикла и расскажет о том, как зарождались отношения между психиатром лечебницы Аркхем Харли Квинн и безумным злодеем Джокером. Премьера запланирвана на октябрь 2024 года.
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