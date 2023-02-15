В сети появились первые кадры Леди Гаги в образе Харли Квинн

Тодд Филлипс представил общественности кадры из фильма «Джокер 2: Безумие на двоих», на которых поклонники впервые смогли увидеть Леди Гагу в образе Харли Квинн. Вместе с ней на кадре есть и Хоакин Феникс, исполняющий роль Джокера.

Съемки фильма сейчас в самом разгаре. Сиквел будет представлен в формате мюзикла и расскажет о том, как зарождались отношения между психиатром лечебницы Аркхем Харли Квинн и безумным злодеем Джокером. Премьера запланирвана на октябрь 2024 года.