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Сегодня, 17:20

В новом фильме о Высоцком его лицо воссоздадут с помощью нейросети

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Вертикаль».

Накануне режиссер Александр Жигалкин («Папины дочки», «Воронины») рассказал о работе над проектом «Володя». Очередной байопик о Владимире Высоцком будет снят с использованием новых технологий: «Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж с 100%-ной идентичностью при помощи нейросети», — заявил Жигалкин.

В главной роли снимется актер Александр Шпагин, однако петь он будет голосом самого Высоцкого, а говорить — голосом его сына Никиты, который, по словам Жигалкина, принимал участие в разработке этой идеи. Байопик «Володя» расскажет о выходе картины «Вертикаль» и трех главных историях любви артиста.

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