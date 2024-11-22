В Москве прошла светская премьера сериала «Уроки китайского»

20 ноября в Москве, в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера нового сериала «Уроки китайского». Это совместный проект онлайн-кинотеатра «Амедиатека» и телеканала СТС. Режиссером выступил Иван Макаревич, для которого эта лента стала дебютной.

Сюжет «Уроков китайского» сосредоточен на Никите Симачеве (Денис Никитин), который после смерти матери переехал к отцу — известному фармакологу. За разработками последнего ведется опасная охота. Симачев-старший (Артем Ткаченко) переживает за безопасность сына и тайно нанимает ему телохранительницу Мэйлин (Александра Немчинова), участницу влиятельного китайского клана.

«Уроки китайского» — история, наполненная юмором, слезами и приключениями. Про то, как взрослеть, как брать на себя ответственность, влюбляться и не бояться быть собой. Тут много ярких, живых персонажей, неожиданных поворотов. Это маленькая вселенная, стильная и необычная. В нее хочется погрузиться и не отпускать», — отметил постановщик.

Первые две серии уже доступны для просмотра в «Амедиатеке». После премьеры в онлайн-кинотеатре сериал выйдет в эфире СТС.

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