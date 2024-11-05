Комедия «В баню!» выйдет в российский прокат 7 ноября

7 ноября в российских кинотеатрах стартует комедия «В баню!». Режиссером и сценаристом фильма выступил Данил Иванов.

Сюжет проекта сосредоточен на прорабе Иване Плотникове, который считает, что его безграничное терпение портит ему жизнь. Но все меняется, когда главный герой случайно оказывается на чемпионате по бане. В этот момент Плотников понимает, что его привычка все терпеть — не проклятье, а великий дар, способный привести его к победам и вере в себя.

«Во-первых, это доброе кино про семейные ценности и теплые, дружеские отношения. Главный герой проходит все испытания, которые ему выпадают, и остается верен светлым идеалам, обретая веру в себя. Во-вторых, он о бане, которая занимает важнейшее место в нашей культуре: она объединяет и сближает людей», — рассказал актер Михаил Тройник, сыгравший Ивана Плотникова.

Тройник добавил, что никогда в своей жизни не сталкивался с таким количеством воды.

«Мы перепробовали все виды бань и находились в воде большую часть съемок. На съемках все шутливо называли меня «русским Акваменом» или «русским Джейсоном Момоа» — это подбадривало. И, безусловно, самым важным для меня было то, что вместе с режиссером Даней Ивановым мы выполняли действительно значимую работу», — отметил актер.

Кто снялся в фильме «В баню!»

В комедии снялись Михаил Тройник, Федор Лавров, Юля Александрова, Юрий Ицков, Иса Новиков, Вадим Бадмацыренов, Рафаэль Хисматулин, Тимур Ахмедов, Ранис Ахметгареев и Владимир Вержбицкий.

Кадры со съемок фильма «В баню!»

Фото Кадр со съемок фильма «В баню!», реж. Данил Иванов / Про:взгляд

Фото Кадр со съемок фильма «В баню!», реж. Данил Иванов / Про:взгляд

Фото Кадр со съемок фильма «В баню!», реж. Данил Иванов / Про:взгляд

Фото Кадр со съемок фильма «В баню!», реж. Данил Иванов / Про:взгляд

Фото Кадр со съемок фильма «В баню!», реж. Данил Иванов / Про:взгляд