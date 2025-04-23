Где смотреть сериал «Узкая дорога на дальний север» с Джейкобом Элорди

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18 апреля вышли все эпизоды драматического мини-сериала «Узкая дорога на дальний север». Режиссером проекта выступил Джастин Курзель («Безмолвное братство»).

Действие сериала разворачивается во время Второй мировой войны. Сюжет драмы, основанной на одноименном романе Ричарда Флэнагана, сосредоточен на ужасах войны, хрупкости жизни и невозможности любви с точки зрения австралийского врача и военнопленного.

Кто снялся в сериале «Узкая дорога на дальний север»

В проекте снялись Джейкоб Элорди, Фабиан МакКаллум, Кейлан Маккарти, Эдуард Гейл, Рейган Мэнникс, Сэм Парсонсон, Томас Везеролл, Киран Хайндс, Хезер Митчелл и Се Касамацу.

Трейлер сериала «Узкая дорога на дальний север»

Где смотреть сериал «Узкая дорога на дальний север»

Все серии мини-сериала «Узкая дорога на дальний север» доступны к просмотру на Amazon Prime Video.

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