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Ужасающий 3 фильм 2024: дата выхода в России и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

10 октября, 17:05

0 мин.

В российский прокат вышел хоррор «Ужасающий 3»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ужасающий 3»
Фото Кадр из фильма «Ужасающий 3»
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Сегодня, 10 октября, в российских кинотеатрах состоялась премьера хоррора Дэмиена Леоне «Ужасающий 3». Картина рассказывает о клоуне Арте, терроризирующем округ Майлз в канун Рождества.

Кто снялся в фильме «Ужасающий 3»

В «Ужасающем 3» снялись Лорен ЛаВера, Дэвид Ховард Торнтон, Эллиотт Фаллэм, Саманта Скаффиди, Маргарет Энн Флоренс, Брайс Джонсон, Алекса Блэр Робертсон, Мэйсон Мекартеа и Криси Фокс.

Трейлер фильма «Ужасающий 3»

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