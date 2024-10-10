В российский прокат вышел хоррор «Ужасающий 3»

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Сегодня, 10 октября, в российских кинотеатрах состоялась премьера хоррора Дэмиена Леоне «Ужасающий 3». Картина рассказывает о клоуне Арте, терроризирующем округ Майлз в канун Рождества.

Кто снялся в фильме «Ужасающий 3»

В «Ужасающем 3» снялись Лорен ЛаВера, Дэвид Ховард Торнтон, Эллиотт Фаллэм, Саманта Скаффиди, Маргарет Энн Флоренс, Брайс Джонсон, Алекса Блэр Робертсон, Мэйсон Мекартеа и Криси Фокс.