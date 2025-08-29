Дата выхода 4-го сезона «Утреннего шоу»: расписание релиза эпизодов
17 сентября на Apple TV+ пройдет премьера четвертого сезона «Утреннего шоу». Сериал, основанный на книге журналиста и ведущего CNN Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения», рассказывает о внутренних процессах телеканала UBA и личных драмах его сотрудников.
Главные роли в сериале сыграли Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
В четвертом сезоне к актерскому составу проекта присоединились Марион Котийяр и Джереми Айронс.
Трейлер 4-го сезона сериала «Утреннее шоу»
Расписание релиза эпизодов 4-го сезона «Утреннего шоу»
|1 серия
|17 сентября
|2 серия
|24 сентября
|3 серия
|1 октября
|4 серия
|8 октября
|5 серия
|15 октября
|6 серия
|22 октября
|7 серия
|29 октября
|8 серия
|5 ноября
|9 серия
|12 ноября
|10 серия
|19 ноября
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