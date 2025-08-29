Дата выхода 4-го сезона «Утреннего шоу»: расписание релиза эпизодов

17 сентября на Apple TV+ пройдет премьера четвертого сезона «Утреннего шоу». Сериал, основанный на книге журналиста и ведущего CNN Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения», рассказывает о внутренних процессах телеканала UBA и личных драмах его сотрудников.

Главные роли в сериале сыграли Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.

В четвертом сезоне к актерскому составу проекта присоединились Марион Котийяр и Джереми Айронс.

Трейлер 4-го сезона сериала «Утреннее шоу»



Расписание релиза эпизодов 4-го сезона «Утреннего шоу»