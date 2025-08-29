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Утреннее шоу сериал 4 сезон: трейлер и дата выхода серий — где смотреть
Фильмы и сериалы

29 августа 2025, 21:50

1 мин.

Дата выхода 4-го сезона «Утреннего шоу»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Утреннее шоу», реж. Мими Ледер, Стэйси Пассон, Такер Гейтс, Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Утреннее шоу», реж. Мими Ледер, Стэйси Пассон, Такер Гейтс, Apple TV+

17 сентября на Apple TV+ пройдет премьера четвертого сезона «Утреннего шоу». Сериал, основанный на книге журналиста и ведущего CNN Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения», рассказывает о внутренних процессах телеканала UBA и личных драмах его сотрудников.

Главные роли в сериале сыграли Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.

В четвертом сезоне к актерскому составу проекта присоединились Марион Котийяр и Джереми Айронс.

Трейлер 4-го сезона сериала «Утреннее шоу»

Расписание релиза эпизодов 4-го сезона «Утреннего шоу»

1 серия 17 сентября
2 серия 24 сентября
3 серия 1 октября
4 серия 8 октября
5 серия 15 октября
6 серия 22 октября
7 серия 29 октября
8 серия 5 ноября
9 серия 12 ноября
10 серия 19 ноября
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