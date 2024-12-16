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Ущелье 2025: дата выхода и трейлер, где смотреть — Аня Тейлор Джой
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Фильм «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой выйдет 14 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ущелье», реж. Скотт Дерриксон / Skydance Media
Фото Кадр из фильма «Ущелье», реж. Скотт Дерриксон / Skydance Media
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14 февраля на платформе Apple TV+ пройдет премьера фильма «Ущелье». Режиссером проекта выступил Скотт Дерриксон, известный по работе над картинами «Доктор Стрэндж» и «Шесть демонов Эмили Роуз».

По сюжету проекта два элитных снайпера должны контролировать загадочный объект, чтобы в случае критической ситуации остановить зло, затаившееся на дне ущелья.

Кто снялся в фильме «Ущелье»

В картине снялись Аня Тейлор-Джой, Сигурни Уивер, Майлз Теллер, Сопе Дирису, Уильям Хьюстон, Сачин Бхатт, Саманта Кохлан и Алекс Алессандро Гарсиа.

Трейлер фильма «Ущелье»

28 лет спустя, 2025. Появился трейлер фильма «28 лет спустя» с Киллианом Мерфи

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