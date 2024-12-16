Фильм «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой выйдет 14 февраля
14 февраля на платформе Apple TV+ пройдет премьера фильма «Ущелье». Режиссером проекта выступил Скотт Дерриксон, известный по работе над картинами «Доктор Стрэндж» и «Шесть демонов Эмили Роуз».
По сюжету проекта два элитных снайпера должны контролировать загадочный объект, чтобы в случае критической ситуации остановить зло, затаившееся на дне ущелья.
Кто снялся в фильме «Ущелье»
В картине снялись Аня Тейлор-Джой, Сигурни Уивер, Майлз Теллер, Сопе Дирису, Уильям Хьюстон, Сачин Бхатт, Саманта Кохлан и Алекс Алессандро Гарсиа.
Трейлер фильма «Ущелье»
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14 дек 20:35
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