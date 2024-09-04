СТС и Amediateka готовят совместный сериал «Уроки китайского»

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр Amediateka работают над первым совместным сериалом «Уроки китайского». Режиссерский дебют Ивана Макаревича рассказывает о Никите, который после смерти матери переезжает к отцу — известному фармакологу.

За его разработками ведется охота, поэтому отец нанимает для сына телохранительницу из влиятельного китайского клана. Она знакомится с Никитой под видом студентки по обмену и открывает для себя новый мир.

В проекте снялись Артем Ткаченко, Анна Слю, Анна Михалкова, Илья Бледный, Михаил Горевой, Михаил Евланов, Александра Немчинова, Денис Никитин, Даня Киселев и Екатерина Чаннова.

Первые кадры из сериала «Уроки китайского»

Фото Кадр из сериала «Уроки китайского»

Фото Кадр из сериала «Уроки китайского»

Фото Кадр из сериала «Уроки китайского»

Фото Кадр из сериала «Уроки китайского»

Когда выйдет сериал «Уроки китайского»

Дата выхода совместного проекта СТС и Amediateka «Уроки китайского» пока неизвестна.