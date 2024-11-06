Вышел трейлер сериала «Уроки китайского»

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Опубликован трейлер сериала «Уроки китайского». Режиссером проекта выступил Иван Макаревич — для него это дебютная работа.

Сюжет сериала сосредоточен на Никите Симачеве, который после смерти матери переезжает к отцу — известному фармакологу. За разработками Симачева-старшего ведется охота, поэтому он тайно нанимает для сына телохранительницу из влиятельного китайского клана. Под видом студентки по обмену она знакомится с Никитой и открывает для себя новый мир.

Кто снялся в сериале «Уроки китайского»

В проекте снялись Артем Ткаченко, Анна Слю, Анна Михалкова, Илья Бледный, Михаил Горевой, Михаил Евланов, Александра Немчинова, Денис Никитин, Даня Киселев и Екатерина Чаннова.

Трейлер сериала «Уроки китайского»

Когда выйдет сериал «Уроки китайского» и где его смотреть

Премьера сериала «Уроки китайского» пройдет 21 ноября в онлайн-кинотеатре Amediateka. Позже все серии проекта выйдут в эфире телеканала СТС.

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