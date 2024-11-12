«Амедиатека» показала персональные постеры сериала «Уроки китайского»

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В ноябре стартует сериал «Уроки китайского» от режиссера Ивана Макаревича. Это первый совместный проект «Амедиатеки» и телеканала СТС.

По сюжету после смерти матери Никита Симачев (Денис Никитин) переехал к отцу — известному фармакологу, за разработкой которого ведется опасная охота. Симачев-старший (Артем Ткаченко) переживает за безопасность сына и тайно нанимает ему телохранительницу Мэйлин (Александра Немчинова), участницу влиятельного китайского клана. Главных героев и их друзей ждут приключения, в которых две разные культуры, а также юношеские проблемы и опасные конфликты сойдутся в одной точке.

В преддверии премьеры «Амедиатека» представила персональные постеры сериала «Уроки китайского». Их получили главные и второстепенные герои проекта:

Никита Симачев (Денис Никитин);

Фото Постер сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»

телохранительница Никиты — Мэйлин (Александра Немчинова);

Фото Постер сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»

отец — Андрей Симачев (Артем Ткаченко);

Фото Постер сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»

коллега и возлюбленная Симачева-старшего — Инга (Анна Слю);

Фото Постер сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»

девушка мечты Никиты — Яна (Екатерина Чаннова);

Фото Постер сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»

соперник Никиты — Денис (Даня Киселев);

Фото Постер сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»

подруга Никиты — Лика (Валентина Карташева);

Фото Постер сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»

лучший друг Никиты — Костик (Роберт Захарян).

Фото Постер сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»

Когда выйдет сериал «Уроки китайского»

Премьера сериала «Уроки китайского пройдет 21 ноября в онлайн-кинотеатре Amediateka. Позже все серии проекта покажут в эфире телеканала СТС.

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