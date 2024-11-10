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Уроки китайского сериал 2024: кадры, трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 20:00

2 мин.

«Амедиатека» показала новые кадры со съемок сериала «Уроки китайского»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Фото Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
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21 ноября на «Амедиатеке» стартует дебютный сериал Ивана Макаревича «Уроки китайского». В преддверии премьеры онлайн-кинотеатр представил фото со съемок проекта.

Кадры со съемок сериала «Уроки китайского»

Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Фото Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Фото Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Фото Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Фото Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Фото Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Фото Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Фото Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Фото Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»
Фото Кадр со съемок сериала «Уроки китайского», реж. Иван Макаревич / «Амедиатека»

Проект рассказывает о Никите Симачеве, который после смерти матери переехал к отцу — известному фармакологу. Чтобы защитить сына от конкурентов, ведущих охоту на его разработки, Симачев-старший тайно нанял телохранительницу из влиятельного китайского клана. Притворившись студенткой по обмену, она познакомилась с Никитой и открыла для себя новый мир.

«Наши главные герои — моя отдельная гордость. Денис Никитин и Саша Немчинова — совершенно невероятные. Теплые, настоящие, пластичные, глубокие. Я много вдохновения черпал в аниме, и они абсолютно попали во все мои ожидания, отсылки и манеру существования», — рассказал режиссер сериала «Уроки китайского» Иван Макаревич.

Кто снялся в сериале «Уроки китайского»

В проекте снялись Артем Ткаченко, Анна Слю, Анна Михалкова, Илья Бледный, Михаил Горевой, Михаил Евланов, Александра Немчинова, Денис Никитин, Даня Киселев и Екатерина Чаннова.

Трейлер сериала «Уроки китайского»

Где смотреть сериал «Уроки китайского»

Премьера сериала «Уроки китайского» пройдет 21 ноября в онлайн-кинотеатре Amediateka. Позже все серии проекта покажут в эфире телеканала СТС.

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