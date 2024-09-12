Опубликован тизер многосерийной драмы «Урок» с Юрой Борисовым

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Опубликован тизер многосерийной драмы Сергея Филатова («Один клик») «Урок», по сюжету которой в прошлом успешный музыкант Антон становится школьным учителем.

В проекте снялись Юра Борисов, Даниил Воробьев, Ольга Лерман, Полина Денисова, Алена Долголенко, Вера Енгалычева, Елизавета Карякина, Аюш Очир-Горяев, Олег Савостюк и Иван Петросян.

Тизер сериала «Урок»

Когда выйдет сериал «Урок»

Премьера сериала «Урок» запланирована на 2025 год.