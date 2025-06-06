Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Урок» с Юрой Борисовым
В онлайн-кинотеатре Okko вышло семь из восьми эпизодов сериала «Урок». Проект Сергея Филатова рассказывает о рэпере Антоне (Юра Борисов), который становится преподавателем спецкурса для старшеклассников по развитию творческого потенциала.
«Мой герой оказывается в окружении подростков, для которых поиск себя, своего места в мире и моральных ориентиров в жизни является первостепенным вопросом», — рассказывал о своем персонаже Юра Борисов.
Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Урок»
Восьмая и заключительная серия «Урока» выйдет 13 июня.
Трейлер сериала «Урок»
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2 июл 20:35