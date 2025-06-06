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Урок сериал 2025: когда выйдет 8 серия, дата — Юра Борисов
Фильмы и сериалы

6 июня 2025, 18:35

1 мин.

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Урок» с Юрой Борисовым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Урок», реж. Сергей Филатов, Okko
Фото Кадр из сериала «Урок», реж. Сергей Филатов, Okko

В онлайн-кинотеатре Okko вышло семь из восьми эпизодов сериала «Урок». Проект Сергея Филатова рассказывает о рэпере Антоне (Юра Борисов), который становится преподавателем спецкурса для старшеклассников по развитию творческого потенциала.

«Мой герой оказывается в окружении подростков, для которых поиск себя, своего места в мире и моральных ориентиров в жизни является первостепенным вопросом», — рассказывал о своем персонаже Юра Борисов.

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Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Урок»

Восьмая и заключительная серия «Урока» выйдет 13 июня.

Трейлер сериала «Урок»

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