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Урок сериал 2025: где смотреть все серии — Юра Борисов
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:15

1 мин.

Стартовал сериал «Урок» с Юрой Борисовым: где смотреть

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Урок», реж. Сергей Филатов / Okko
Фото Кадр со съемок сериала «Урок», реж. Сергей Филатов / Okko
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Сегодня, 25 апреля, вышла первая серия «Урока» с Юрой Борисовым. Проект Сергея Филатова рассказывает о некогда успешном музыканте Антоне, который, стремясь пережить сложный период, возвращается в родной город и становится школьным учителем.

Трейлер сериала «Урок»

Где смотреть сериал «Урок»

Первый эпизод сериала «Урок» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko. Остальные серии проекта также будут представлены на этой платформе.

Ранее мы писали, выхода каких многосерийных русских проектов стоит ожидать в этом году.

Урок сериал 2025: дата выхода серий и&nbsp;расписание&nbsp;&mdash; Юра Борисов.Дата выхода сериал «Урок» с Юрой Борисовым: расписание релиза эпизодов

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