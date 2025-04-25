Стартовал сериал «Урок» с Юрой Борисовым: где смотреть
Сегодня, 25 апреля, вышла первая серия «Урока» с Юрой Борисовым. Проект Сергея Филатова рассказывает о некогда успешном музыканте Антоне, который, стремясь пережить сложный период, возвращается в родной город и становится школьным учителем.
Трейлер сериала «Урок»
Где смотреть сериал «Урок»
Первый эпизод сериала «Урок» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko. Остальные серии проекта также будут представлены на этой платформе.
Ранее мы писали, выхода каких многосерийных русских проектов стоит ожидать в этом году.
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