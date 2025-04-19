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Урок сериал 2025: дата выхода серий и расписание — Юра Борисов
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

1 мин.

Дата выхода сериал «Урок» с Юрой Борисовым: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Урок», реж. Сергей Филатов / Okko
Фото Кадр из сериала «Урок», реж. Сергей Филатов / Okko
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В апреле состоится премьера сериала «Урок» с Юрой Борисовым. Режиссером проекта выступил Сергей Филатов («Один клик»). По сюжету проекта некогда успешный музыкант Антон переживает сложный период, возвращается в родной город и становится школьным учителем.

Трейлер сериала «Урок»

Расписание выхода эпизодов сериала «Урок»

1 серия 25 апреля
2 серия 2 мая
3 серия 9 мая
4 серия 16 мая
5 серия 23 мая
6 серия 30 мая
7 серия 6 июня
8 серия 13 июня

Где смотреть сериал «Урок»

Все эпизоды сериала «Урок» с Юрой Борисовым будут выходить в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее мы рассказывали, что известно о продолжении сериала «Фишер».

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