Историческая драма «Урок фортепиано» выйдет на Netflix 22 ноября

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22 ноября на платформе Netflix пройдет премьера исторической драмы «Урок фортепиано» (The Piano Lesson) режиссера Малкольма Вашингтона. Действие фильма, основанного на одноименной театральной пьесе Августа Уилсона, разворачивается в Питтсбурге 1936 года после Великой депрессии.

В центре сюжета проекта — битва за судьбу семейной реликвии, старого фортепиано, исход которой повлияет на отношения всей семьи.

Кто снялся в фильме «Урок фортепиано»

В картине снялись Сэмюэл Л. Джексон, Джон Дэвид Вашингтон, Даниэль Дедуайлер, Рэй Фишер, Кори Хокинс, Майкл Поттс, Стефан Джеймс и Эрика Баду.