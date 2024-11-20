Историческая драма «Урок фортепиано» выйдет на Netflix 22 ноября
22 ноября на платформе Netflix пройдет премьера исторической драмы «Урок фортепиано» (The Piano Lesson) режиссера Малкольма Вашингтона. Действие фильма, основанного на одноименной театральной пьесе Августа Уилсона, разворачивается в Питтсбурге 1936 года после Великой депрессии.
В центре сюжета проекта — битва за судьбу семейной реликвии, старого фортепиано, исход которой повлияет на отношения всей семьи.
Кто снялся в фильме «Урок фортепиано»
В картине снялись Сэмюэл Л. Джексон, Джон Дэвид Вашингтон, Даниэль Дедуайлер, Рэй Фишер, Кори Хокинс, Майкл Поттс, Стефан Джеймс и Эрика Баду.
Трейлер фильма «Урок фортепиано»
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