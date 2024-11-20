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Урок фортепиано (The Piano Lesson) 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Историческая драма «Урок фортепиано» выйдет на Netflix 22 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Урок фортепиано», реж. Малкольм Вашингтон / Lord Miller, Netflix Studios
Фото Кадр из фильма «Урок фортепиано», реж. Малкольм Вашингтон / Lord Miller, Netflix Studios
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22 ноября на платформе Netflix пройдет премьера исторической драмы «Урок фортепиано» (The Piano Lesson) режиссера Малкольма Вашингтона. Действие фильма, основанного на одноименной театральной пьесе Августа Уилсона, разворачивается в Питтсбурге 1936 года после Великой депрессии.

В центре сюжета проекта — битва за судьбу семейной реликвии, старого фортепиано, исход которой повлияет на отношения всей семьи.

Кто снялся в фильме «Урок фортепиано»

В картине снялись Сэмюэл Л. Джексон, Джон Дэвид Вашингтон, Даниэль Дедуайлер, Рэй Фишер, Кори Хокинс, Майкл Поттс, Стефан Джеймс и Эрика Баду.

Трейлер фильма «Урок фортепиано»

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