Вышел финальный трейлер комедии «Уралочка»

НМГ Кинопрокат опубликовал финальный трейлер комедии «Уралочка» от режиссера Михаила Расходникова («Дух Байкала»). По сюжету проекта ради спасения своей карьеры Лана едет на Север, где впутывается в авантюру, из которой спасти ее может только дальнобойщик Гриша.

Кто снялся в фильме «Уралочка»

В проекте снялись Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын, Александр Фролов, Нургиса Турсынбай, Еремей Айпин, Сергей Хозумов, Августа Могульчина и Алексей Олейник.

Трейлер фильма «Уралочка»

Когда выйдет фильм «Уралочка»

Комедия «Уралочка» выйдет в российский прокат 5 декабря.