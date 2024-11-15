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Уралочка фильм 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Вышел финальный трейлер комедии «Уралочка»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Уралочка», реж. Михаил Расходников / НМГ
Фото Кадр из фильма «Уралочка», реж. Михаил Расходников / НМГ
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НМГ Кинопрокат опубликовал финальный трейлер комедии «Уралочка» от режиссера Михаила Расходникова («Дух Байкала»). По сюжету проекта ради спасения своей карьеры Лана едет на Север, где впутывается в авантюру, из которой спасти ее может только дальнобойщик Гриша.

Кто снялся в фильме «Уралочка»

В проекте снялись Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын, Александр Фролов, Нургиса Турсынбай, Еремей Айпин, Сергей Хозумов, Августа Могульчина и Алексей Олейник.

Трейлер фильма «Уралочка»

Когда выйдет фильм «Уралочка»

Комедия «Уралочка» выйдет в российский прокат 5 декабря.

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