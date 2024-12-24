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Уоллес и Громит Самая дикая месть мультфильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:40

1 мин.

Мультфильм «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» выйдет 3 января

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Уоллес и Громит: Самая дикая месть», реж. Мерлин Кроссингэм, Ник Парк / Netflix
Фото Кадр из мультфильма «Уоллес и Громит: Самая дикая месть», реж. Мерлин Кроссингэм, Ник Парк / Netflix
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3 января на платформе Netflix пройдет премьера мультфильма «Уоллес и Громит: Самая дикая месть». Режиссерами анимационного проекта выступили Мерлин Кроссингэм («Мир изобретений Уоллеса и Громита») и Ник Парк («Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня»).

По сюжету Громит беспокоится за одержимость Уоллеса своими изобретениями, и не просто так, ведь однажды тот создает «умного гнома», который вносит большие перемены в их размеренную жизнь.

Трейлер мультфильма «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

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