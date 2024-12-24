Мультфильм «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» выйдет 3 января

3 января на платформе Netflix пройдет премьера мультфильма «Уоллес и Громит: Самая дикая месть». Режиссерами анимационного проекта выступили Мерлин Кроссингэм («Мир изобретений Уоллеса и Громита») и Ник Парк («Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня»).

По сюжету Громит беспокоится за одержимость Уоллеса своими изобретениями, и не просто так, ведь однажды тот создает «умного гнома», который вносит большие перемены в их размеренную жизнь.