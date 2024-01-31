Умерла звезда сериала «Клон» Жандира Мартини

В Сан-Паулу в возрасте 78 лет скончалась звезда известного сериала «Клон» Жандира Мартини. Причина смерти не разглашается, но, как сообщает агентство «Бразилия», актриса долгое время боролась с раком легких.

Мартини родилась 10 июля 1945 года в городе Сантус штата Сан-Паулу. Будущая кинозвезда заинтересовалась театром еще во время обучения в Католическом университете. Позже девушка поступила в Школу драматического искусства Университета Сан-Паулу. Впервые Мартини сыграла в кино в конце 1970-х — начале 1980-х.

Российскому зрителю актриса полюбилась по роли Зорайде в нашумевшем сериале «Клон» (2001 год). Также Мартини снималась в других картинах от телеканала Globo, например «Дороги Индии» и «Америка».