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Умерла звезда сериала Клон Жандира Мартини
Фильмы и сериалы

31 января, 13:55

1 мин.

Умерла звезда сериала «Клон» Жандира Мартини

Мария Маковей
Автор
Жандира Мартини.
Фото Кадр из сериала «Клон»
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В Сан-Паулу в возрасте 78 лет скончалась звезда известного сериала «Клон» Жандира Мартини. Причина смерти не разглашается, но, как сообщает агентство «Бразилия», актриса долгое время боролась с раком легких.

Мартини родилась 10 июля 1945 года в городе Сантус штата Сан-Паулу. Будущая кинозвезда заинтересовалась театром еще во время обучения в Католическом университете. Позже девушка поступила в Школу драматического искусства Университета Сан-Паулу. Впервые Мартини сыграла в кино в конце 1970-х — начале 1980-х.

Российскому зрителю актриса полюбилась по роли Зорайде в нашумевшем сериале «Клон» (2001 год). Также Мартини снималась в других картинах от телеканала Globo, например «Дороги Индии» и «Америка».

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