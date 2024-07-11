Умерла звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль

Умерла американская актриса Шелли Дюваль, которая сыграла главную роль в фильме Стэнли Кубрика «Сияние». Ей было 75 лет, пишет The Hollywood Reporter.

Актриса умерла во сне в своем доме в городе Бланко (Техас). Причиной смерти стали осложнения диабета, сказал ее гражданский муж Дэн Гилрой.



Актриса снялась в фильмах Роберта Олтмена «Нэшвилл», «Три женщины», «Попай», а также в «Бандитах во времени» Терри Гиллиама и «Энни Холл» Вуди Аллена.