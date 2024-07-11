Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Умерла американская актриса Шелли Дюваль: что известно — лучшие роли
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:35

0 мин.

Умерла звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль

Мария Маковей
Автор
Шелли Дюваль в молодости.
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Умерла американская актриса Шелли Дюваль, которая сыграла главную роль в фильме Стэнли Кубрика «Сияние». Ей было 75 лет, пишет The Hollywood Reporter.

Актриса умерла во сне в своем доме в городе Бланко (Техас). Причиной смерти стали осложнения диабета, сказал ее гражданский муж Дэн Гилрой.

Актриса снялась в фильмах Роберта Олтмена «Нэшвилл», «Три женщины», «Попай», а также в «Бандитах во времени» Терри Гиллиама и «Энни Холл» Вуди Аллена.

Фильмы
0
Новости холдинга
Эксперт рассказал, как тон голоса может привлечь внимание противоположного пола
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
ФСБ России показала кадры задержания готовившего атаку на храм в Майкопе мужчины
Daily Mail указала на сигнал России Стармеру по конфликту на Украине

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
20:00
Вышел тизер боди-хоррора «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли
19:25
Где смотреть сериал «Чистые»
18:05
«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории Pixar
17:45
Вышел тизер спортивной драмы «Формула 1» с Брэдом Питтом
16:25
Актер Энтони Старр рассказал о завершении сериала «Пацаны»