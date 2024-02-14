Умерла актриса Виктория Островская, известная по роли в «Бриллиантовой руке»

Сегодня стало известно о смерти актрисы Виктории Островской. Ей было 84 года. Причина смерти до сих пор неизвестна.

Экранным дебютом для Виктории Островской стала картина 1968 года «Бриллиантовая рука», а следующей работой актрисы стала эпизодическая роль в фильме «Старый знакомый». После этого проекта актерская карьера Виктории Островской завершилась.

«Бриллиантовая рука» — комедия Леонида Гайдая о том, как контрабандисты преследуют примерным семьянина, а «Старый знакомый» — картина режиссеров Игоря Ильинского и Аркадия Кольцатого о непростой судьбе директора парка культуры и отдыха.